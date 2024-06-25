إسبانيا تعبر ألبانيا بهدف توريس

حقق المنتخب الإسباني الانتصار بهدف دون رد، خلال مواجهة ألبانيا، مساء الإثنين، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، وشهدت المباراة إراحة المدرب الإسباني لافوينتي عدد من لاعبيه الاساسيين والزج بلاعبين بدلاء.وسجل هدف المباراة الوحيد فيران توريس في الدقيقة 13.

وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تجمد رصيد ألبانيا عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.ولم يتحدد خصم المنتخب الإسباني خلال مواجهة دور ال16 المقبلة.

كووورة