تعميم للإتحاد السوداني بخصوص الجمعيات العمومية ومجلس الإدارات المنتهية دورتها

أصدر الإتحاد السوداني لكرة القدم تعميما للإتحادات المحلية وأندية الدرجة الممتازة بخصوص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات الخاصة بالأعضاء اللذين إنتهت مدة ولايتهم وسبق أن تم التمديد لهم بموجب تعاميم صادرة من الإتحاد السوداني

حيث كان آخرها التعميم حتى تاريخ 24/4/2024م بتوجيه الأعضاء في المناطق الآمنة بعقد جمعياتهم العمومية فورا إعتبارا من تأريخه حسب المواقيت الزمنية للأنظمة الأساسية للأعضاء.