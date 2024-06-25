رياضية
تعميم للإتحاد السوداني بخصوص الجمعيات العمومية ومجلس الإدارات المنتهية دورتها
أصدر الإتحاد السوداني لكرة القدم تعميما للإتحادات المحلية وأندية الدرجة الممتازة بخصوص الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات الخاصة بالأعضاء اللذين إنتهت مدة ولايتهم وسبق أن تم التمديد لهم بموجب تعاميم صادرة من الإتحاد السوداني
حيث كان آخرها التعميم حتى تاريخ 24/4/2024م بتوجيه الأعضاء في المناطق الآمنة بعقد جمعياتهم العمومية فورا إعتبارا من تأريخه حسب المواقيت الزمنية للأنظمة الأساسية للأعضاء.
وكل من يخالف التوجيه تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي للإتحاد السوداني لكرة القدم ولائحة الإنضباط.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة