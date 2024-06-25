لتقديم وجبات فاخرة..طيران بدر يقترب من إفتتاح أول وحدة تموين طائرات بمطار بورتسودان

ولأن طيران بدر يضع السلامة على رأس أولوياته فقد تحمّل سهام النقد التي ظلّت تُوجه ناحيته فيما يتعلق بالوجبات التي يقدمها في رحلاته،فقد رأت الشركة عقب إنتقال التشغيل إلى مطار بورتسودان تقديم ضيافة محدودة ليست محل رضاء الرُكاب بدلاً عن توفير وجبات لاتشّرف على صناعتها بوحدة تموين طائرات مختصة، من واقع أن الطعام الذي يتم تقديمه في الرحلات له معايير عالمية تندرج ضمن السلامة التي ينشدها طيران بدر وحصل على أثرها على شهادات عالمية منها ماتتعلق بسلامة الأغذية .

وفي خضم حملة النقد، كانت الشركة تعمل في صمت لإحداث نقلة نوعية على صعيد تموين الطائرات بمطار بورتسودان ، ومنذ خواتيم العام الماضي بدأت خطوات جادة لتجسيد ماتنشده في هذا الصدد على أرض الواقع.

وبحسب متابعة مجلة “طيران بلدنا” فإن مجهودات أقل ما يمكن وصفها بالمُضنية تمّ بذلها على صعيد استيراد أحدث أجهزة ومعدات صناعة الطعام وفقاً للمعايير العالمية،وتضاهي تلك التي كانت تمتلكها الشركة بوحدة التموين بمطار الخرطوم.

وظلّ مُدير وحدة التموين بطيران بدر “أحمد عبدالباقي” في جولات ماكوكية بين القاهرة وجدة لإكمال كافة المطلوبات التي تمّ توفيرها مُضاعفة وذلك تحسُباً لكل الظروف.

وظلت الإدارة العُليا لطيران بدر بقيادة المهندس ” أحمد عثمان ابوشعيرة” تحرص على توفير كافة الإمكانيات والدعم المطلوب لإنجاز العمل بما يتسق مع شعار الشركة “السلامة أولاً” وذلك لتقديم وجبات في الرحلات مستوفية لمعايير واشتراطات طعام الطيران.

وقد تكللت المجهودات باستيراد كافة الأجهزة والمعدات التي تم تركيّبها في موقع وحدة تموين طيران بدر بمطار بورتسودان، ورغم التحديات التي تواجه هذا المشروع المُتمثلة في عدم إكتمال البني التحتية بمطار بورتسودان إلا أن طيران بدر لجأ إلى حل الكثير منها بمتابعة وتعاون من إدارة المطار.

ويتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تدشيّن العمل في وحدة طيران بدر لتموين الطائرات التي ستكون الأولى بمطار بورتسودان، ويتوقع أن تحدث نقلة كبيرة بتوفيرها للوجبات لرحلات طيران بدر والشركات الوطنية والأجنبية.

والجدير بالذكر أن طيران بدر حصل في التاسع والعشرين من شهر يوليو عام 2022 عبر وحدة تموين الطائرات علي مواصفتي الايزو 14001 صحة وسلامة البيئة وايزو 45001 الصحة والسلامة المهنية، وهي معايير دولية كأول شركة تموين طائرات بمطار الخرطوم تحصل على هاتين المواصفتين.

بالاضافة لايزو 22000-2005 المتعلق بسلامة الغذاء والذي حصلت عليه الوحدة منذ العام 2017 والذي تمّ ترفيعه لاحقآ في العام 2020 لايزو 22000-2018 أيضآ كأول شركة في مطار الخرطوم تنال هذه الشهادة.

وأسهم هذا في اكتساب شركة بدر ثقة كثير من شركات الطيران العالمية والمحلية على سبيل المثال طيران الامارات و الخطوط السعودية وطيران الاتحاد والخطوط المصرية والخطوط القطرية التي كانت تتعامل معها في توفير الوجبات.

بورتسودان:طيران بلدنا