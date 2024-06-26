بعد غياب عامين.. كاظم الساهر يلتقي جمهوره في مصر

سيعقد حفل للفنان العراقي كاظم الساهر يوم الجمعة المقبلة في مصر، بعد غياب دام سنتين عن جمهوره في البلاد. يأتي هذا الحفل ضمن جولة القيصر العالمية للترويج لألبومه الجديد بعنوان “مع الحب” الذي تم إصداره في فبراير الماضي احتفالًا بعيد الحب.

تأتي هذه الحفلة بعد مرور عامين على آخر حفل أحياه كاظم الساهر في مصر بدار الأوبرا المصرية، والذي تم بعد غياب دام 14 عامًا عن البلاد. قام الفنان بمشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث عبّر عن سعادته باللقاء قريبًا في مصر، وأشار إلى موقع الحفل الجديد قائلاً “مصر أم الدنيا”.

وقد أعلنت الشركة المنظمة سابقًا عن تغيير مكان الحفل لتسهيل دخول الجمهور بسلاسة وبدون عوائق، وذلك لاستيعاب أكبر عدد ممكن من جمهور ومحبي القيصر.