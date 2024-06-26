الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي

أظهرت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي إرتفاعاً نسبيًا يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 مقابل الجنيه السوداني حيث سجل الدولار في السوق الموازية نحو 1900 جنيها. في المقابل، شهدت أسعار العملات ارتفاعًا جديدًا في البنوك السودانية.

وإرتفع الدولار في البنوك المحلية مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء 26 يونيو، حيث سجل الدولار 1799 جنيه في بنك الخرطوم .

بورتسودان (كوش نيوز)