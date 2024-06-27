اقتصاد وأعمال

وزيرة الاستثمار تخاطب ملتقى الكوميسا بتونس

2024/06/27
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خاطبت الأستاذة أحلام مدني مهدي سبيل، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة، أمس ملتقى الكوميسا للاستثمار بالعاصمة التونسية، الذي نظمته وكالة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وقدمت الوزيرة كلمة ضافية نيابة عن رؤساء وكالات الاستثمار بالدول الأعضاء في الكوميسا، حيث ثمّنت الدور الذي قامت به الجمهورية التونسية في استضافة وتنظيم الملتقى. وأوضحت أن الملتقى يعتبر تظاهرة كبرى جمعت كل رؤساء وكالات الدول الأعضاء.

وأشارت إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمار والتجارة داخل الكوميسا من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على قطاعات التجارة والزراعة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

وأشارت الى ان الملتقى يعتبر دعوه لتعزيز قدرات وكالات ترويج الاستثمار الوطنية بالكوميسا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة. وابانت ان جلسات الملتقى ستتناول كيفية الاستفادة من الفرص الاستثمارية في عصر التحول الرقمي والاستراتجيات اللازمة لجذب الاستثمارات و كيفية تطوير استراتجية استهداف المستثمر.
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سونا

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