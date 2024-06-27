بينها اثنتان عربيتان.. قائمة بأفضل خطوط الطيران في العالم

فقدت شركة الطيران السنغافورية، التي كانت تُعتبر أفضل شركة طيران في العالم، مكانتها الأولى بعد أن تراجعت إلى المركز الثاني في تصنيف شركات الطيران العالمية، حيث تصدرت الآن الخطوط الجوية القطرية هذا التصنيف وفقًا لشركة “سكاي تراكس” المتخصصة في تصنيف المطارات وشركات النقل الجوي.

أكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تصدرت التصنيف للمرة الثامنة منذ عام 2011، بينما حلت في المركز الثاني في التصنيف العام الماضي.

أعلنت “سكاي تراكس” أيضًا أن شركة طيران الإمارات تصدرت المركز الثالث في التصنيف، حيث تقدمت مركزًا واحدًا عن تصنيف العام الماضي.

تميزت شركات الطيران الآسيوية بالتفوق في التصنيف العالمي، حيث احتلت شركة “أيه إن أيه” اليابانية المركز الرابع وشركة “Cathay Pacific” من هونغ كونغ المركز الخامس.