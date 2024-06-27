بينها اثنتان عربيتان.. قائمة بأفضل خطوط الطيران في العالم
فقدت شركة الطيران السنغافورية، التي كانت تُعتبر أفضل شركة طيران في العالم، مكانتها الأولى بعد أن تراجعت إلى المركز الثاني في تصنيف شركات الطيران العالمية، حيث تصدرت الآن الخطوط الجوية القطرية هذا التصنيف وفقًا لشركة “سكاي تراكس” المتخصصة في تصنيف المطارات وشركات النقل الجوي.
أكدت الخطوط الجوية القطرية أنها تصدرت التصنيف للمرة الثامنة منذ عام 2011، بينما حلت في المركز الثاني في التصنيف العام الماضي.
أعلنت “سكاي تراكس” أيضًا أن شركة طيران الإمارات تصدرت المركز الثالث في التصنيف، حيث تقدمت مركزًا واحدًا عن تصنيف العام الماضي.
تميزت شركات الطيران الآسيوية بالتفوق في التصنيف العالمي، حيث احتلت شركة “أيه إن أيه” اليابانية المركز الرابع وشركة “Cathay Pacific” من هونغ كونغ المركز الخامس.
وحلت شركة الخطوط الجوية اليابانية سادسا، والخطوط الجوية التركية سابعا، و”إيفا” التايوانية ثامنا، متقدمة على كل من الخطوط الجوية الفرنسية والسويسرية اللتين حلتا تاسعا وعاشرا على التوالي.
وجاءت “دلتا إيرلاينز” وهي شركة الطيران الأميركية الأعلى تصنيفا في المركز الحادي والعشرين، بانخفاض نقطة واحدة عن العام الماضي.
ويستند تصنيف “سكاي تراكس” إلى استطلاع رأي العملاء، الذي قالت إنه تم إنجازه من قبل مسافرين من أكثر من 100 دولة.
وقدمت “سكاي تراكس” سلسلة من الجوائز الأخرى إلى جانب تصنيف أفضل شركات الطيران، بما في ذلك التصنيفات الإقليمية والجوائز لأنواع مختلفة من الرحلات الجوية.
كما تم منح الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، في حين تصدرت الخطوط الجوية السنغافورية صاحبة المركز الثاني قوائم أفضل طاقم ضيافة جوية في العالم، وأفضل درجة أولى، فضلا عن أفضل شركة طيران في آسيا.
وعندما يتعلق الأمر بالسفر بميزانية محدودة، احتلت شركة “إير آسيا” الماليزية المركز الأول في قائمة أفضل شركات الطيران منخفضة التكلفة، وحصلت شركة “سكووت” السنغافورية على لقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة.
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