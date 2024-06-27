مؤلف أغنية شيرين المسربة “كل الحاجات”: صناع العمل سيكون لهم إجراء قانوني
علق الشاعر طارق عبد الستار، مؤلف أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة “كل الحاجات”، على تسريب الأغنية على موقع يوتيوب قبل طرحها بشكل رسمي.
وصرح الشاعر طارق عبد الستار في تصريح خاص لموقع فيتو: “لا أعرف مصدر التسريب ولا أعرف من يستفيد من ذلك، ولا لي علاقة بأي صراع أو خلاف”.
وأضاف: “أنا أدافع فقط عن الأغنية التي تم انتهاك حقوقنا فيها، أنا والملحن خالد عز، وتم إصدارها بدون اتباع الإجراءات الطبيعية”، مؤكدًا أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية المناسبة.
تعتبر الفنانة شيرين عبد الوهاب واحدة من الأصوات المنتظرة بشوق من قبل الجمهور، خاصة بعد غيابها عن الساحة الفنية لفترة طويلة بسبب عدة أزمات مرت بها، قبل أن تطرح أغنيتها الأخيرة “الدهب” مؤخرًا.
وتصدرت شيرين عبد الوهاب مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تسريب أغنيتها الجديدة “كل الحاجات” علي موقع الفيديوهات يوتيوب قبل طرحها بشكل رسمي الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور من حيث الاستماع للأغنية بعد غياب شيرين فترة ليست قصيرة.
بوابة فيتو
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