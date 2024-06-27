إخلاء سبيل سعد الصغير ومحام من قسم العجوزة بعد تصالحهما

تم الإفراج عن المطرب الشعبي سعد الصغير والمحامي بعد تسوية الخلاف بينهما وتحرير محضر صلح، برئاسة المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة.

حدثت مشادة كلامية في شارع جامعة الدول العربية مساء الأربعاء الماضي بين سعد الصغير والمحامي، وذلك بسبب خلاف حول فتح باب في مدخل العقار.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا من المحامي الذي يقطن في منطقة العجوزة، يشتكي من تعرضه للإساءة والاعتداء من قِبل سعد الصغير، حيث اتهمه بالشتم والضرب. تم احتجاز الطرفين ونقلهما إلى قسم شرطة العجوزة.