اقتصاد وأعمال

السودان وتونس يتفقان على تعزيز التعاون الإقتصادي والاستثمارى بين البلدين

2024/06/28
علم السودان
علم السودان

اتفق السودان وتونس على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وتطوير القطاع الخاص.

أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المكلفة، الأستاذة أحلام مدني مهدي سبيل، خلال لقائها بالسيد فريال الورغي، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، بحضور سفير السودان في تونس، وذلك على هامش ملتقى الكوميسا للاستثمار في تونس، والذي نظمته وكالة الاستثمار التابعة للكوميسا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حرص السودان على تعزيز وتشجيع مبادرات التعاون والشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص التونسي وتنمية الأعمال الاستثمارية لتحقيق المصالح المشتركة وتبادل المنافع بين السودان وتونس.

دعت الوزيرة المستثمرين التونسيين إلى الاستفادة من الموارد التي يتمتع بها السودان، مشيرة إلى الفرص الكبيرة المتاحة لرجال الأعمال في تونس للاستثمار في مجالات البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والمطارات والموانئ.

وأضافت الوزيرة أن اللقاء تناول بحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين والاستفادة من المزايا التي يتمتع بها السودان.

وقالت تم الاتفاق على توقيع مذكره تفاهم بين الوزارتين خلال الفترات القادمة ستغطي كافة المجالات الاستثمارية كما سيتم قيام ملتقى سوداني تونسي للاستثمار بجمهورية تونس لبحث وإستعراض الفرص الاستثمارية المشتركة في البلدين.
من جانبه استعرضت وزيرة الاقتصاد والتخطيط بجمهورية تونس المجالات والبرامج والخطط الخاصة بالاستثمار في تونس والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترات القادمة والمتعلقة باستقطاب الاستثمار الأجنبي والتي يمكن أن توفر فرصا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين معربة عن اهتمام بلادها الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والبنى التحتية والنقل.
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سونا

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