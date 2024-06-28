صناع مسرحية «ميمو» يكشفون عن تفاصيل شخصياتهم في العمل

تحدث صناع مسرحية «ميمو»، بطولة الفنان أحمد حلمي، عن تفاصيل شخصياتهم في العمل، موضحين أن شخصية مسعود، التي يؤديها أحمد حلمي، تتحول إلى شخصية ميمو.

وكشف صناع المسرحية في تصريحات لـ«ET بالعربي» عن تفاصيل أدوارهم.

قالت الفنانة هنا الزاهد: «أقدم شخصية نور، مذيعة راديو فاشلة لكنها تحب المال وتقع في حب مسعود بعد تحوله إلى ميمو الذي يجسده أحمد حلمي».

وأضافت الفنانة رحمة أحمد: «أقدم شخصية أخت ميمو، التي تتحول إلى إنفلونسر. نشاهد التحولات التي تمر بها الأسرة».

وتابعت الفنانة نور إيهاب: «أقدم شخصية مي، أخت ميمو. هذه هي المرة الأولى التي أمثل فيها على المسرح، وقد تلقيت ردود أفعال إيجابية. شخصيتي وسامح أحمد سلطان في المسرحية يحب كل منا الآخر».

و استكمل الفنان أحمد سلطان: «بقدم شخصية سامح جوز اخت ميميو، هو مخرج شاب وحبيت الشخصية والكواليس».

و تحدث الفنان محمد رضوان، عن قصة المسرحية قائلًا: «والد مسعود بيتوفي وأبوه كان سايبله محطة اذاعة، كانت قائمة على الأعمال الثقافية وهو مش بيحب الكلام دا، بيحب السوشيال ميديا».

و اختتم الفنان حمدي الميرغني: «موجود كيميا بيني وبين حلمي، بحس وأنا بتعامل معاه أنه واحد من صحابي وفاهمين بعض».

المصري اليوم