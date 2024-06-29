«كانت هتحبسني من سنتين».. شقيق شيرين عبدالوهاب يرد على الانتقادات الموجهة له

رد محمد شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الانتقادات الموجهه له، بشأن تشويه سمعة شقيقته أمام جمهورها، وذلك بعد اتهامها له أنها كانت تريد حبسه.

وكتب محمد عبدالوهاب، عبر منشور من خلال «فيسبوك»:«والنبي يا ملايكة الناس اللي بتبعتلي دي اختك والدم عمره ما يبقي ميه والدفر عمره ما يطلع منا اللحم وكل الكلام ده، خلاص شبعت منه كتييير دي واحدة من سنتين كانت هتحبسني ولسه مقدمة بلاغ فيا في النائب العام من يومين، والأخوة الصحفيين والإعلاميين ومعدين البرامج اللي عايزنها حريقة، ريحوا نفسكوا أي حاجة هحب أوضحها هنزلها عندي محدش يكلمني».

في تسجيل أذاعه برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، قالت شيرين عبدالوهاب: “فوجئت بما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي بين محمد عبدالوهاب وحسام حبيب، وأريد أن أؤكد أن كلام حسام صحيح جداً. أخي باعني بالفعل، والتصريح الذي نُشر جاء من المحامي محمد شاعر الذي استولى على حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي بتوكيل قديم كنت قد منحته له، وقد وقع على ورقة أو عقد يُمكّنه من حساباتي بتاريخ قديم. كل ما قاله حسام حبيب صحيح، فلا تصدقوا أي شيء من كلام محمد عبدالوهاب”.

المصري اليوم