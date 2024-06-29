ياسمين عز تكشف تفاصيل خلع زوجة لزوجها بسبب جملة «شعرك سلك مواعين»

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن حالة خلع رفعتها زوجة بسبب تنمر زوجها عليها طوال خمس سنوات من الزواج.

وأوضحت عز، خلال برنامج «كلام الناس» الذي يُعرض على قناة «MBC مصر»، اليوم الجمعة، أن الزوج كان يتنمر على زوجته بسبب شعرها المجعد، قائلاً لها: «شعرك يشبه سلك المواعين».

وأضافت أن الزوجة طلبت من زوجها مراراً وتكراراً نقوداً لعلاج شعرها، لكنه كان يرفض بحجة أن هناك أولويات للأسرة مثل مصاريف الأولاد.

وتابعت عز: «لما في أولويات عندك وأولادك أولى بالمصاريف بتتنمر عليها ليه؟! انت بقى شكل حضرتك إيه؟! هل بنكلم أحمد عز مثلاً».

وأكملت: «متجرحش زوجتك بالكلام لمدة 5 سنوات، يا إما تديها فلوس تعمل بروتين أو يا إما تسكت، مش ده الزوج اللي يتقال له يا فرعوني».

المصري اليوم