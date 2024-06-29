دبدوب وصورة.. كاظم الساهر يوقف حفله بالقاهرة الجديدة من أجل معجبة

حرص الفنان كاظم الساهر على أخذ “دبدوب” من معجبة، حيث أوقف الحفل وطلب منها التقدم إلى المسرح لالتقاط الصور معها.

كما اقتحم معجب المسرح لالتقاط صورة مع كاظم الساهر أثناء إحيائه حفل اليوم بمدينة القاهرة الجديدة، ولبى “الساهر” طلبه وسط ترحيب من الحاضرين.

ولم تمض دقيقة حتى طلبت معجبة أخرى أن يأخذ كاظم باقة ورد، ولم يتأخر في تنفيذ طلبها، طالباً من الأمن أن يتركها.

بعد ذلك، ألقى كاظم كلمة قال فيها: “سعيد لوجودي هنا، وسنغني من الألبوم الجديد”، وطالب الجمهور بالجلوس على الكراسي.

شهد الحفل توافد عدد كبير من الجمهور الذي جاء للاستمتاع بأداء كاظم الساهر في القاهرة الجديدة بعد عامين من آخر حفلاته في مصر بدار الأوبرا المصرية، والتي جاءت بعد غياب دام 14 عامًا عن مصر.

وكان قد شارك الفنان جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” وعلق عليها “ملتقانا قريبًا في مصر ام الدنيا في موقع الحفل الجديد ما تتخيلوا سعادتي بلقائكم هناك”.

كان مقرر إقامة حفل كاظم الساهر في منطقة الأهرامات ولكن تم نقل مكان الحفل لتيسير دخول الجمهور بشكل سلس وبدون معوقات، وذلك لاستيعاب أكبر عدد من جمهور ومحبي القيصر بحسب تصريحات الشركة المنظمة.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل باكثر من فئة مختلفة، وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، بين الفئات السعرية التالية: (25،440 جنيه، 26،400 جنيه، 27،360 جنيه، 28،320 جنيه، 29،280 جنيه، 30،240 جنيه، 31،200 جنيه، 32،160 جنيه).

صدى البلد