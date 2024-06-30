سياسية
البراء بن مالك .. يلتحفون الأرض ويعترشون ظل التاتشرات ويسدون الثغور ويرابطون في نصف الهجير
كتاب قائد لواء البراء بن مالك “المصباح أبوزيد طلحة” على صفحته الرسمية قائلاً:
أهل البراءة التائبون المنغمسون ..
يلتحفون الأرض ويعترشون ظل التاتشرات ويسدون الثغور ويرابطون في نصف الهجير حبا ويقينا وثباتا وتجرد ..
تركوا اسرهم وذويهم وأشغالهم وحملوا عشق هذه الارض سربالا وتحلو بالزود عنها تاج شرفا.. وتحملوا عبئ الدفاع عنها هما ومسؤولية..
تحية لأهل البراء بمحور سنار
رصد وتحرير – “النيلين”
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