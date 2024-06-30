عقار يلتقي مطران الكنائس الاسقفية بالولايات الوسطى

أشاد نائب رئيس مجلس السيادة، القائد مالك عقار إير، بالدور الكبير الذي تلعبه الكنائس والأسقفيات في تعزيز التعايش الديني وحرية الأديان وبسط السلم المجتمعي.

وخلال لقائه بوفد الكنيسة الأسقفية، برئاسة المطران سمعان فرج الله مطران الكنيسة الأسقفية بالولايات الوسطى، في مكتبه ببورتسودان السبت، اطلع سيادته على البرامج والمشاريع المطروحة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للمواطنين المتأثرين بالحرب والأسر المتعففة، خاصة في ولاية النيل الأزرق، متعهدًا بدعم المشاريع الخدمية والتنموية.

وأكد سيادته على ضرورة تفعيل الأنشطة والبرامج التي تصب في مصلحة المواطن وتعزز قيم التسامح الديني والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.