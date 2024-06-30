سياسية

انطلاق العام الدراسي بولاية القضارف

2024/06/30
القضارف

قرع المهندس جابر بابكر سليمان، مدير عام وزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية وممثل والي ولاية القضارف، برفقة الأستاذ الفاتح الصافي حمزة، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، الجرس إيذانًا بانطلاق العام الدراسي الجديد في مدرستي القديمة الثانوية والمؤسسات الأساسية الجديدة للبنات. تم ذلك بحضور مميز من مكاتب التعليم بمحلية البلدية ووسط القضارف، والهلال الأحمر، ومفوضية العون الإنساني، وبعض المنظمات الدولية الداعمة لمسيرة التعليم في الولاية.

وخلال الاحتفال بافتتاح مدرسة المؤسسات ٣٦، التي تم تشييدها بتمويل من مشاريع اليونيسف، ألقى ممثل الوالي كلمة أمام سكان المنطقة، مشيدًا بالإنجاز الكبير الذي سيسهم في زيادة المرافق التعليمية. وأعرب عن شكره وتقديره للمعلمين الذين يعملون في ظروف استثنائية، مؤكدًا التزام حكومة الولاية بحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الكهرباء وأعمال الردميات للمدرسة، واستكمال كافة النواقص بالتنسيق مع المدير التنفيذي للبلدية.

فيما اشاد المدير العام لوزارة التربية بمجلس الآباء واللجنة التسيرية للخدمات بحي المؤسسات في اهتمامهم بقضايا التعليم داعيا كافة اولياء الامور بالولاية بتشجيع الطلاب والتلاميذ للذهاب الى المدارس بعد انقطاع طويل وذلك لتقليل نسبة التسرب مشيرا الى استيعاب كافة أبناء النازحين من ولايتي الخرطوم والجزيرة بمدارس الولاية المختلفة.
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سونا

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