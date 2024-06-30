انطلاق العام الدراسي بولاية القضارف

قرع المهندس جابر بابكر سليمان، مدير عام وزارة التخطيط العمراني والبنى التحتية وممثل والي ولاية القضارف، برفقة الأستاذ الفاتح الصافي حمزة، المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، الجرس إيذانًا بانطلاق العام الدراسي الجديد في مدرستي القديمة الثانوية والمؤسسات الأساسية الجديدة للبنات. تم ذلك بحضور مميز من مكاتب التعليم بمحلية البلدية ووسط القضارف، والهلال الأحمر، ومفوضية العون الإنساني، وبعض المنظمات الدولية الداعمة لمسيرة التعليم في الولاية.

وخلال الاحتفال بافتتاح مدرسة المؤسسات ٣٦، التي تم تشييدها بتمويل من مشاريع اليونيسف، ألقى ممثل الوالي كلمة أمام سكان المنطقة، مشيدًا بالإنجاز الكبير الذي سيسهم في زيادة المرافق التعليمية. وأعرب عن شكره وتقديره للمعلمين الذين يعملون في ظروف استثنائية، مؤكدًا التزام حكومة الولاية بحل المشكلات المتعلقة بتوصيل الكهرباء وأعمال الردميات للمدرسة، واستكمال كافة النواقص بالتنسيق مع المدير التنفيذي للبلدية.