سياسية
بيريلو: ما زلت متأثراً بالمتطوعين من أبناء الشعب السوداني الذين يلبون احتياجات المواطنين رغم المخاطر
قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بيريلو: ما زلت متأثراً بالمتطوعين من أبناء الشعب السوداني الذين يلبون احتياجات المواطنين رغم المخاطر.
وقدم الهلال الأحمر السوداني مواد إيواء للنازحين من منطقة جبل موية إلى محلية سنجة بولاية سنار.
الجزيرة – السودان
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