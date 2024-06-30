قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بيريلو: ما زلت متأثراً بالمتطوعين من أبناء الشعب السوداني الذين يلبون احتياجات المواطنين رغم المخاطر.

وقدم الهلال الأحمر السوداني مواد إيواء للنازحين من منطقة جبل موية إلى محلية سنجة بولاية سنار.

الجزيرة – السودان