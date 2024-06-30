سياسية

بيريلو: ما زلت متأثراً بالمتطوعين من أبناء الشعب السوداني الذين يلبون احتياجات المواطنين رغم المخاطر

2024/06/30
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
قال المبعوث الأمريكي الخاص للسودان بيريلو: ما زلت متأثراً بالمتطوعين من أبناء الشعب السوداني الذين يلبون احتياجات المواطنين رغم المخاطر.
وقدم الهلال الأحمر السوداني مواد إيواء للنازحين من منطقة جبل موية إلى محلية سنجة بولاية سنار.
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الجزيرة – السودان

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