الإدارة الأهلية بإقليم دارفور تساند القوات المسلحة

أعلنت الإدارة الأهلية في إقليم دارفور دعمها للقوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين. وخلال كلمة ألقاها مساء السبت في فندق الربوة ببورتسودان، طلب المقدوم صلاح محمد الفضل، في لقاء جمعه بحاكم إقليم دارفور وشخصيات بارزة من دارفور، إرسال وفود شعبية إلى الخارج لعقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والمنظمات الإنسانية، بهدف توضيح أبعاد التمرد من منظور شعبي وأهلي.

كما دعا إلى تنظيم زيارات ولقاءات مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم السودان، بالإضافة إلى شرح الأوضاع الإنسانية للمنظمات، بالتنسيق مع مجلس السيادة ووزارة الخارجية.