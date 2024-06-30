نجوى كرم تعلن زواجها بأحدث حفلاتها برومانيا

أعلنت الفنانة نجوى كرم عن زواجها أثناء إحيائها حفلًا في رومانيا، إلا أنها لم تكشف عن هوية عريسها.

وقالت نجوى كرم خلال الحفل: “رح خبركن خبرية عن هالفستان! هذا الفستان بيعنيلي كتير غير إنه لونه أبيض، وأنا بحب هاللون كتير، هاللون كان حفل زفافي فيه وهيدا الفستان بالذات”.

وقد أحيت نجوى كرم حفلات في ستوكهولم وألمانيا ضمن جولتها الغنائية، بمشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية. كما شاركت في مهرجان موازين في المغرب حيث قدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور المغربي.

جريدة الدستور