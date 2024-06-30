محمد رمضان يرد لأول مرة على واقعة الشاب المصفوع من عمرو دياب

قد علق الفنان محمد رمضان على الواقعة المثيرة للجدل التي حدثت حيث تعرض الفنان عمرو دياب لصفعة في أحد حفلات الزفاف في مصر، والتي أثارت ردود أفعال واسعة. وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي لحفله في مهرجان موازين بالمغرب.

وقال محمد رمضان: “حصل معايا نفس الموقف شفت الفيديو لنفس الشخص حاول يتصور معايا، مش بعتب عليه لأن الجمهور عايشين عشانه، وبنشتغل عشان ننال إعجابه، ومقدرش أعلق على تصرف عمرو دياب”.

جريدة الدستور