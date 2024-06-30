إليسا تكشف حقيقة زواجها

إليسا، الفنانة اللبنانية، كانت محط اهتمام رواد السوشيال ميديا بعد انتشار شائعات عن زواجها ودخولها في علاقة عاطفية جديدة، مما دفعها للتعبير عن استيائها للمرة الأولى.

وفي تعليقها عبر حسابها الرسمي على منصة التغريدات المصغرة “تويتر”، أشارت إليسا إلى الشائعات التي انتشرت حول زواجها قائلة: “معقول صارت العالم تلحق حساب وهمي مشان تاخد أخبار عن إليسا، معقول وين وصلت العالم، أخبار إليسا ناخدها من إليسا وبس”.

وأصدرت إليسا مؤخراً ألبومها الجديد بعنوان “أنا سكتين”، بإنتاج وتوزيع شركة “روتانا” للإنتاج والتوزيع الفني، وشركة “إيه ريكوردز” التي تمتلكها الفنانة.

وفي مايو الماضي، عبّرت الفنانة إليسا عن سعادتها الشديدة لوصول حسابها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” إلى 5 مليارات مشاهدة.

جريدة الدستور