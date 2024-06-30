سلِّحوا المقاومة الشعبية في السودان و(فُكُّوا) لجامها

بعد فشلها في الإستيلاء على السلطة بالقوة و عدم قدرتها على احتلال الأبيض و بابنوسة و الفاشر و بعد دحرها في مناطق كثيرة مليشيا آل دقلو الإماراتية المتمردة المجرمة الإرهابية تحولت إلى أسلوب حرب العصابات بغرض نشر الرعب وسط المدنيين العُزَّل و نهب ممتلكاتهم و سرقة أموالهم و انتهاك أعراضهم !!

أسلوب حرب العصابات هو أسلوب مرهق للجيوش النظامية مهما كانت قدراتها و قوتها لذلك لابد من مواجهته بأسلوب و تكتيكات مشابهة .

إن تطبيق نظام و خطط المدن و القرى الدفاعية و الشعب المسلح يعتبر من أبرز أساليب مواجهة هذه النوعية من الحروب و أكثرها فاعلية .

و كذلك لا بد أن يتزامن مع تطبيق هذه الخطط حملة بلا هوادة أو رحمة ضد الطابور الخامس و الخلايا الإستخبارية التي باتت تمثل أهم عنصر تعتمد عليه المليشيا في تنفيذ عملياتها و لقد رأينا ذلك في معظم المدن و المناطق التي تعرضت لهجماتها !!

سلِّحوا المقاومة الشعبية و هيِّأوا لها الأسباب و (فُكُّوا لجامها) و سترون النتائج !!

#المقاومة_الشعبية_خيارنا

H-Magid Elsuwar

