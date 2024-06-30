منوعات

سلِّحوا المقاومة الشعبية في السودان و(فُكُّوا) لجامها

2024/06/30
544

بعد فشلها في الإستيلاء على السلطة بالقوة و عدم قدرتها على احتلال الأبيض و بابنوسة و الفاشر و بعد دحرها في مناطق كثيرة مليشيا آل دقلو الإماراتية المتمردة المجرمة الإرهابية تحولت إلى أسلوب حرب العصابات بغرض نشر الرعب وسط المدنيين العُزَّل و نهب ممتلكاتهم و سرقة أموالهم و انتهاك أعراضهم !!

أسلوب حرب العصابات هو أسلوب مرهق للجيوش النظامية مهما كانت قدراتها و قوتها لذلك لابد من مواجهته بأسلوب و تكتيكات مشابهة .

إن تطبيق نظام و خطط المدن و القرى الدفاعية و الشعب المسلح يعتبر من أبرز أساليب مواجهة هذه النوعية من الحروب و أكثرها فاعلية .

و كذلك لا بد أن يتزامن مع تطبيق هذه الخطط حملة بلا هوادة أو رحمة ضد الطابور الخامس و الخلايا الإستخبارية التي باتت تمثل أهم عنصر تعتمد عليه المليشيا في تنفيذ عملياتها و لقد رأينا ذلك في معظم المدن و المناطق التي تعرضت لهجماتها !!

سلِّحوا المقاومة الشعبية و هيِّأوا لها الأسباب و (فُكُّوا لجامها) و سترون النتائج !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا

H-Magid Elsuwar

حاج ماجد
حاج ماجد سوار

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/30