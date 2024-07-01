مسرحية بطلها أصوات مشجعي كرة القدم

يملأ ألف صوت القاعة الكبيرة لدار أوبرا الباستيل في باريس بأجواء تشبه الملاعب الرياضية، حيث تُجرى آخر التمارين لمسرحية “كراود آوت” (Crowd Out)، التي تمثل ابتكاراً مستوحى من عالم الرياضة.

المسرحية من تأليف الأمريكي ديفيد لانغ، يهدف فيها إلى استخدام “أصوات” و”أناشيد جماهير كرة القدم” كمواد ثقافية شعبية لخلق عمل مسرحي يحظى بشعبية واسعة، بمشاركة هواة. وصرحت ميريام معزوزي، مديرة أكاديمية أوبرا باريس، بأنها تمثل تجربة فريدة تتيح للجمهور الاستمتاع بأداء مشترك يجمع بين الهواة والمحترفين.

من المقرر عرض المسرحية أمام الجمهور في إطار الأولمبياد الثقافي قبل أسابيع قليلة من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس. كما تم تقديمها سابقاً في مدن أخرى مثل لوس أنجلوس ومونبلييه، وشارك فيها جوقات من الهواة والمحترفين بالإضافة إلى تلاميذ من برامج التعليم الفني والثقافي.

ويقول فيصل القروي، المسؤول عن الإخراج الموسيقي إلى جانب ديميتري تشامبلاس المشرف على تصميم الرقصات، «إنها تجربة غير مسبوقة على الإطلاق لأنها أشبه بجسم موسيقي غامض».

ويتوزع أعضاء الجوقة على خشبة المسرح وفي صفوف الجمهور أيضاً، ويغنون بقيادة مديري الجوقة، ويتحدثون، ويهمسون، ويصفقون بأيديهم على الإيقاع، ويؤدون الحركات، أحياناً في مجموعات مختلفة، وأحياناً أخرى بصورة جماعية.

وتقول إميلي دو فوس (47 عاماً)، وهي عالمة نفسية مشاركة في العرض إن العمل «مثير للإعجاب للغاية»، مضيفة «وراء هذه الفردية التي يمكن أن نشعر بها في مقاطع معينة، هناك وحدة كاملة، وهذه لحظة غنيّة للغاية».

وتوضح بيرينيس فانسون (43 عاماً)، الموظفة في الخدمة المدنية الاستشفائية، وهي أيضاً جزء من جوقة لغير المحترفين، «لا تتاح لنا الفرصة كل يوم للحضور وإجراء التمارين في أوبرا الباستيل، وبعد ذلك، أن نكون جزءاً من هذه الفرقة، فهذا يتطلب الكثير من التركيز.. إنها حقاً تجربة غير عادية».

صحيفة الخليج