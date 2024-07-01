«الموت فجأة».. أمنية صادمة لفنان مصري

صدم الفنان المصري إدوارد جمهوره بتصريح غريب حول أمنيته بأن يموت بشكل مفاجئ، دون أي أمراض أو معاناة مسبقة.

إدوارد أوضح في برنامجه التلفزيوني أنه ليس من أهل الرغبة في الموت بعد أن يعاني أبناؤه، بل يفضل أن يرقد على سريره ويرحل في نومه دون أن يسبب أذى لأحد من حوله. سأل نفسه ما إذا كانت هذه الرغبة مقبولة شرعًا أو لا.

وأضاف أنه يتمنى أن يموت بلا معاناة لأولاده، مفاجأة دون مرض أو ألم، مشيرًا إلى عدم علمه ما إذا كانت هذه الأمنية جيدة أو سيئة، وهل يمكنه طلبها من الله أم لا، ولكنه يعتبرها نعمة إذا تحققت له.

على صعيد آخر، كان إدوارد قد انضم قبل أيام إلى أسرة فيلم «الراقصة والكونترباص»، الذي يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذى تشارك فيه الفنانة دينا محسن ويزو، بالإضافة إلى الفنان سليمان عيد، وهو من إخراج شادي علي.

جريدة الخليج