⭕ البرهان يبعث برقية تعزية لملك المغرب في وفاة والدته

بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تعزية للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

وأعرب البرهان عن تعازي السودان، حكومة وشعباً، ومواساته للشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الأميرة الراحلة ويجعلها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.

إعلام مجلس السيادة