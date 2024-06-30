سياسية

⭕ البرهان يبعث برقية تعزية لملك المغرب في وفاة والدته

2024/06/30
البرهان جلابيه
بعث رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقية تعزية للملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.
وأعرب البرهان عن تعازي السودان، حكومة وشعباً، ومواساته للشعب المغربي الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبل الأميرة الراحلة ويجعلها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون.
449420371 1008005720766139 7401953291773078142 n.jpg?stp=dst jpg p180x540& nc cat=105&ccb=1 7& nc sid=833d8c& nc eui2=AeGBWyBRO48IyzSvR1KQdrzUiF5RAfVNRMqIXlEB9U1EypNPLsVoPwInPXW9m4NVW Q2RLZox3dyR1iB9nXDzE y& nc ohc=Y00wpw5CX7wQ7kNvgEeGOwf& nc ht=scontent.fcai11 1
إعلام مجلس السيادة

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/30