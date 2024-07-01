ولاية الخرطوم تتابع برنامج تأهيل مرافق تصريف المياه وتوجه بالتواصل مع هيئة الأرصاد

أكد اجتماع اللجنة العليا لطوارئ الخريف بولاية الخرطوم، برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، أهمية التواصل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوي للتعرف على حجم الأمطار المتوقعة ومتابعة مناسيب النيل لاتخاذ الترتيبات اللازمة.

استمع الاجتماع إلى تقرير حول الأعمال التي قامت بها هيئة الطرق والجسور، والتي شملت فتح ونظافة المصارف والخيران والمجاري الطبيعية في محليتي كرري وأمدرمان، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 5 مزلقانات في شارع النيل. كما تشرف الهيئة على 6 سدود لحجز مياه السيول في أطراف الولاية لاستخدامها لأغراض الري والزراعة. ويعمل حاليًا 10 مقاولين في جميع المواقع.

طالب مدير هيئة الطرق بتوفير التانكر والطلمبات عند ارتفاع منسوب النيل والاحتياط بمخزون استراتيجي من الخيش والخيام. كما تم اختيار مجموعة مكونة من 40 فردًا كعمالة مؤقتة للعمل في تجهيز مرافق تصريف المياه.

تطرق المدير التنفيذي لمحلية كرري إلى الأعمال التي تمت في محيط المحلية على مستوى المصارف الرئيسية والفرعية والتنسيق مع لجان الأحياء فيما يتعلق بتصريف الميادين والشوارع الداخلية.