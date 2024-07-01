سياسية

شرطة مرور ولاية البحر الاحمر تقف على انسياب وتنظيم الحركة المرورية بكافة القطاعات والمحاور بالمدينة

2024/07/01
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شهدت الطرق الرئيسية بولاية البحر الأحمر يوم الأحد انتظام فى انسياب الحركة المرورية بعد اتخاذ شرطة المرور بالولاية الفترة الماضيه حلولا وتدخل عاجلا لمشكلة الازدحام المروري المتكرر من خلال تنفيذ سلسلة من الاجراءات والتدابير المبتكرة التى اسهمت فى تحقيق انسيابية في حركة السير على الطرق من تحديد مسارات وفصلها عبر وضع مخاريط ثابتة ومتحركة.
العميد شرطة خالد حمدنا الله عبدالجبار مدير مرور ولاية البحر الاحمر وقف علي القطاعات والمحاور والتقاطعات الرئيسة والحاكمة بمدينة بورتسودان متفقدا سير العمل وانتشار منسوبي المرور ومطمئنا على سير الحركة المرورية وانسيابها بصورة متميزة تحقق السلامة المرورية لمستخدمى الطريق ، منوها سائقي المركبات بضرورة الالتزام بمعايير السلامة المرورية واستخدام السرعة القانونية المسموح بها وسط المدينة خاصة وان الولاية تشهد اليوم مناخا مصحوب بغبار واتربة يستوجب اخذ الحيطه والحذر.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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