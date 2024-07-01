شرطة مرور ولاية البحر الاحمر تقف على انسياب وتنظيم الحركة المرورية بكافة القطاعات والمحاور بالمدينة

شهدت الطرق الرئيسية بولاية البحر الأحمر يوم الأحد انتظام فى انسياب الحركة المرورية بعد اتخاذ شرطة المرور بالولاية الفترة الماضيه حلولا وتدخل عاجلا لمشكلة الازدحام المروري المتكرر من خلال تنفيذ سلسلة من الاجراءات والتدابير المبتكرة التى اسهمت فى تحقيق انسيابية في حركة السير على الطرق من تحديد مسارات وفصلها عبر وضع مخاريط ثابتة ومتحركة.