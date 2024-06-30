بادى يوجه بإستقبال وإيواء المتأثرين بأحداث ولاية سنار

وجه الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم، بضرورة التحرك الفوري لاستقبال وإيواء المتأثرين بأحداث ولاية سنار.

جاء ذلك خلال لقائه بالأستاذ عبدالغني دقيس خليفة، محافظ رئاسة حكومة الإقليم ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية، بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني، الأمين العام لحكومة الإقليم، والدكتور عرفات الصادق محمد علي، مفوض العون الإنساني بالإقليم. تناول اللقاء التدابير اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمتأثرين بأحداث ولاية سنار.

أوضح مفوض العون الإنساني أن اللقاء استعرض الاستعدادات المتعلقة بتوفير المساعدات اللازمة للإيواء والغذاء والدواء للمتأثرين القادمين من ولاية سنار، مشيراً إلى أن المفوضية أكدت استعدادها لتأمين الاحتياجات الإنسانية بالتنسيق مع المنظمات العاملة بالإقليم.

وأضاف أن الحاكم وجه بأهمية استنفار المنظمات المختلفة وتفعيل دورها في إجراء التدخلات اللازمة لإيواء النازحين، بالإضافة إلى الوقوف ميدانياً على الموقع المقترح لاستقبال وإيواء المتأثرين بأحداث مدينة سنجة بولاية سنار.