مناوي: عباس ورفاقه قدموا أرواحهم مهراً للدفاع عن شعبهم مستبسلين مقبلين غير مدبرين

قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور: أتقدم بخالص الشكر لكل من تواصل معي معزياً في اخي عباس أركو مناوي الذي فاضت روحه ضمن رفاق القوة المشتركة في المعارك الأخيرة بشمال دارفور . عباس ورفاقه قدموا ارواحهم مهراً للدفاع عن شعبهم مستبسلين مقبلين غير مدبرين، دعواتنا لهم جميعاً بالرحمة ووعدنا ان نسير علي درب عبدالله ابكر .

أتقدم بخالص الشكر لكل من تواصل معي معزياً في اخي عباس أركو مناوي الذي فاضت روحه ضمن رفاق القوة المشتركة في المعارك الأخيرة بشمال دارفور .عباس ورفاقه قدموا ارواحهم مهراً للدفاع عن شعبهم مستبسلين مقبلين غير مدبرين،دعواتنا لهم جميعاً بالرحمة ووعدنا ان نسير علي درب عبدالله ابكر pic.twitter.com/jLvl1Pz84f — Mini Minawi | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) June 27, 2024

رصد وتحرير – “النيلين”