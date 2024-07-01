إعفاء موظفة بسودانير بسبب موقفها من الجيش

أنهى المدير العام لشركة الخطوط الجوية السودانية الكابتن “إبراهيم علي ابوسن” تكليف الموظفة “هبة عثمان عبده” من وظيفة مدير إدارة التخطيط.

وجاء قرار الإعفاء بحسب مصادر بسبب تعليق الموظفة “هبة” على منشور بتطبيق الفيس بوك _ اطلعت عليه مجلة “طيران بلدنا ” _ أعلنت خلالها عدم وقوفها بجانب الجيش السوداني في الحرب ضد مليشيا الدعم السريع، وارجعت ذلك إلى موقفها من عملية فض إعتصام القيادة العامة.

وأبدى موظفون بسودانير رفضهم لموقف الموظفة واستحسنوا خطوة إعفاءها من وظيفتها.

وخلال الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل العام المنصرم استشهد خمسة من منسوبي شركة الخطوط الجوية السودانية بعضهم كان يقاتل بجانب القوات المسلحة .

متابعة:طيران بلدنا