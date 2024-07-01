لجنة لرصد وحصر الوجود الاجنبي بكسلا

اصدر والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق قرارا بتشكيل اللجنة الولائية لرصد وحصر الوجود الاجنبي برئاسة مدير عام وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية الوزير المكلف ومدير ادارة الجوازات عضوا ومقررا.

وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في متابعة تنفيذ توصيات ورشة ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية بالولاية والتنسيق مع لجنة تنفيذ توصيات الورشة بوزارة الداخلية اضافة الي اعادة خطة عمل لضبط الوجود الاجنبي بالولاية وفقا لموجهات وزارة الداخلية على ان ترفع اللجنة تقريرا دوريا باعمالها الى والي الولاية والاستعانة بمن تراه مناسبا لاداء مهامها.

وجاء صدور القرار انفاذا لمخرجات ورشة عمل ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية بالسودان المنعقدة بمدينة بورتسودان في مارس 2024 واحكاما للتنسيق في انجاح سياسة الدولة في حماية الهوية حماية للوطن تحت شعار( احمي هويتك تحمي وطنك).

وضمت اللجنة في عضويتها المديرين التنفيذيين للمحليات ومديري ادارات الجوازات ، مكافحة التهريب ، ادارة المباحث والتحقيقات الجنائية ، ادارة الشرطة الامنية الى جانب ممثل الادارة القانونية ، النيابة العامة ، جهاز المخابرات العامة ، الاستخبارات العسكرية ، معتمد اللاجئين ، مدير هيئة اذاعة وفضائية كسلا ونظار عموم قبائل الهدندوة،البني عامر ، الرشايدة والحلنقة.

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