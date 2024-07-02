سياسية

جامعة الرباط الوطني تستقبل طلاب كلية التقنية والعلوم الصحية عبر النافذة التعليمية والتدريبية ببورتسودان

2024/07/02
التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
استقبلت جامعة الرباط الوطني عبر النافذة التعليمية والتدريبية بدارالشرطة ببورتسودان طلاب كلية التقنية والعلوم الصحية برنامج العلاج الطبيعي وطلاب القانون.
الدكتور احمد محمد احمد محمود مدير النافذة التعليمية والتدريبية اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان برنامج النافذة يهدف الي التهيئة النفسية والذهنية للطلاب قبل بدء الامتحانات الخاصة بكليتي التقنية والعلوم الصحية وبرنامج العلاج الطبيعي وكلية القانون بجانب التذكير بلوائح الامتحانات ولوائح شؤون الطلاب ، اضافة لبعض الارشادات النفسية ، مؤكدا ان امتحانات الجامعة ستبداء بداخل البلاد وخارجها ، مشيرا الي ان مدن (بورتسودان ودنقلا) لطلاب العلاج الطبيعي.
فيما تشهد مدن (بورتسودان ودنقلا وعطبرة والقضارف وكسلا وكوستي) امتحانات طلاب كلية القانون ، مشيدا باهتمام وجهود ادارة الجامعة ممثلة في الفريق اول شرطة د. العادل عاجب يعقوب مدير الجامعة ونائب مدير الجامعة وعمداء الكليات وصولا للغاية المنشودة في ترقية وتطوير العملية التعليمية بالجامعة التي تهدف الي نحو بيئة علمية أمنه ومستقرة (الريادة والتميز) .
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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