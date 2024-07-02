سياسية
تخريج عشرة دفعات من المستنفرين ببحري دعما لمعركة الكرامة
استجابة لدعوة التعبئة والاستنفار لدحر المليشيا المتمردة انخرطت قطاعات واسعة من مواطني بحري بمنطقتي السمرة وحطاب في معسكرات التدريب وتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم وتم حتى الآن تخريج (١٠) دفعات تحت إشراف القوات المسلحة.
وشارك في التخريج قائد قاعدة حطاب العسكرية وقائد قوات الاستنفار والاحتياطي بمنطقة الكدرو العسكرية ورئيس شعبة العمليات بمنطقة الكدرو ورئيس لجنة الإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية بالمنطقة.
واكد المتحدثون أن هذه القوة الضاربة ستدعم القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والمستنفرين وهم يقودون معركة الكرامة كما تقوم بأعمال الإسناد المدني بتوفير الخدمات للمواطنين.
سونا
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