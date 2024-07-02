تخريج عشرة دفعات من المستنفرين ببحري دعما لمعركة الكرامة

استجابة لدعوة التعبئة والاستنفار لدحر المليشيا المتمردة انخرطت قطاعات واسعة من مواطني بحري بمنطقتي السمرة وحطاب في معسكرات التدريب وتسليح المواطنين للدفاع عن أنفسهم وتم حتى الآن تخريج (١٠) دفعات تحت إشراف القوات المسلحة.