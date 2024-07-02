عقار يلتقي وفد ولاية غرب كردفان

أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد مالك عقار إير، على ضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتنمية وتطوير المحليات وبسط السلم والأمن المجتمعي. وأشار سيادته خلال لقائه الاثنين في مكتبه بوفد من ولاية غرب كردفان إلى أهمية تعزيز التعايش السلمي ونبذ الخلافات القبلية والنعرات الجهوية، مع السعي لتوحيد الصف الوطني والجبهة الداخلية.

من جانبه، أكد السيد عيسى عبد المولي ضحية، المتحدث باسم الوفد، في تصريح صحفي، أن الوفد أكد دعم ومساندة الولاية للشرعية السودانية التي تجسدها القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة.

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