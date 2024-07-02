الخرطوم تكمل مباني معمل الصحة العامة عوضاعن (إستاك) وتوجه بالاسراع فى تشغيله

أكملت ولاية الخرطوم تجهيز موقع معمل الصحة العامة الولائي ليحل محل المعمل القومي (إستاك) الذي تعرض للدمار والنهب وسرقة محتوياته على يد المليشيا المتمردة.

وأكد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، خلال تفقده للموقع أمس بحضور مدير عام وزارة الصحة، الدكتور محمود القائم، والمدير التنفيذي لمحلية كرري، أحمد المصطفى علي، وإدارة المختبرات بوزارة الصحة، أن الولاية أنجزت التزامها في وقت قياسي في إطار دعمها للخدمات الطبية، مشيداً بدعم وزارة الصحة الاتحادية للخدمات العلاجية بالولاية. ووجه الوالي وزارة الصحة بالولاية بتكثيف اتصالاتها لتوفير الأجهزة وإدخال المعمل للخدمة خلال الأيام القادمة، نظراً للحاجة الماسة لخدمات الصحة العامة بعد خروج معمل إستاك من الخدمة.