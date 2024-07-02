«يؤديان مناسك العمرة».. شاهد أحدث ظهور لـ نجل محمد هنيدي برفقة والده

شارك أحمد محمد هنيدي، نجل الفنان محمد هنيدي، اليوم الاثنين، جمهوره ومتابعيه بأحدث ظهور له برفقة والده خلال أدائهما مناسك العمرة.

ونشر أحمد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عدة صور جمعته بوالده من المسجد النبوي، وعلق قائلاً: “الحمد لله”.

من ناحية أخرى، كشف المستشار تركي آل الشيخ عن البوستر الدعائي لفيلم جديد من بطولة الفنان محمد هنيدي بعنوان “الاسترليني”، من إخراج حسين المنباوي، ومن المقرر أن يُعرض قريباً.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»بوستر الفيلم، وظهر هنيدي على البوستر بنظرة حادة وهو يحمل مسدسين، ويرتدي ملابس سوداء تحمل شعارات على الذراعين.

المصري اليوم