رضوي الشربينى تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. وياسمين عبدالعزيز :«عاش ياوحش»

لفتت الإعلامية رضوى الشربيني الأنظار في أحدث ظهور لها بعد انتشار شائعات حول عقد قرانها مؤخراً، حيث ظهرت في إحدى صالات الجيم تمارس التمارين الرياضية برشاقة وحيوية.

وحرص العديد من نجوم الفن على الإشادة بحفاظها على لياقتها البدنية من خلال تعليقات متعددة، من بينها تعليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي قالت: “عاش يا وحش”، بالإضافة إلى المطربة بسمة بوسيل، والكاتبة إنجي علاء، وغيرهم. وقد تجاوز الفيديو حاجز المليون مشاهدة فور نشره عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

جدير بالذكر، أن الإعلامية رضوي الشربينى بدأت الايام الماضية في عرض الموسم الجديد من برنامجها «هى وبس» عبر شاشة قناة cbc سفرة، والذى تقدم من خلاله فقرات متنوعة عن المرأة والاستايل وأحدث صيحات الموضة، بالإضافة للمختصين في مجالات علم النفس واستشاري العلاقات العاطفية.

المصري اليوم