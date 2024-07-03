سياسية
التيار الوطني: نناشد المجتمعات التي فر إليها النازحون من سنجة بتقديم السند النفسي لهم
قال التيار الوطني بأنه يدين بأشد العبارات جرائم القتل والنهب والإرهاب التي تُمارسها مليشيا الجنجويد ضد المدنيين العزّل في سنجة.
– نناشد المجتمعات التي فر إليها النازحون من سنجة بتقديم السند النفسي لهم والتضامن معهم في هذه المحنة.
– نطالب الجهات المختصة والمنظمات المدنية بتسريع تقديم المساعدات الإنسانية من غذاء ومأوى ودواء ورعاية صحية للنازحين.
الجزيرة – السودان
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