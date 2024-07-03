سياسية

التيار الوطني: نناشد المجتمعات التي فر إليها النازحون من سنجة بتقديم السند النفسي لهم

2024/07/03
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قال التيار الوطني بأنه يدين بأشد العبارات جرائم القتل والنهب والإرهاب التي تُمارسها مليشيا الجنجويد ضد المدنيين العزّل في سنجة.
– نناشد المجتمعات التي فر إليها النازحون من سنجة بتقديم السند النفسي لهم والتضامن معهم في هذه المحنة.
– نطالب الجهات المختصة والمنظمات المدنية بتسريع تقديم المساعدات الإنسانية من غذاء ومأوى ودواء ورعاية صحية للنازحين.
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الجزيرة – السودان

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