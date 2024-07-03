التيار الوطني: نناشد المجتمعات التي فر إليها النازحون من سنجة بتقديم السند النفسي لهم

قال التيار الوطني بأنه يدين بأشد العبارات جرائم القتل والنهب والإرهاب التي تُمارسها مليشيا الجنجويد ضد المدنيين العزّل في سنجة.

– نناشد المجتمعات التي فر إليها النازحون من سنجة بتقديم السند النفسي لهم والتضامن معهم في هذه المحنة.