سياسية

الخارجية المصرية: أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة

2024/07/02
مصر والسودان
قالت الخارجية المصرية بأن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون إملاءات.
وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”:

– نرحب بدعوة وزارة الخارجية المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية يومي الـ6 و الـ7 من يوليو بالقاهرة، لمناقشة موضوعات وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وسبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة
– سوف تلبي مكونات التنسيقية دعوة المشاركة في المؤتمر للمساهمة الجادة في بحث سبل إنهاء الصراع المسلح وإحلال السلام المستدام في بلادنا.
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الشرق للأخبار

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