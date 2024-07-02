سياسية
الخارجية المصرية: أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة
قالت الخارجية المصرية بأن أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة دون إملاءات.
وقالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”:
– نرحب بدعوة وزارة الخارجية المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية يومي الـ6 و الـ7 من يوليو بالقاهرة، لمناقشة موضوعات وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وسبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة
– سوف تلبي مكونات التنسيقية دعوة المشاركة في المؤتمر للمساهمة الجادة في بحث سبل إنهاء الصراع المسلح وإحلال السلام المستدام في بلادنا.
الشرق للأخبار
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