الخارجية المصرية: أي حل سياسي حقيقي في السودان لابد وأن يستند إلى رؤية سودانية خالصة

– نرحب بدعوة وزارة الخارجية المصرية لعقد مؤتمر للقوى السياسية والمدنية السودانية يومي الـ6 و الـ7 من يوليو بالقاهرة، لمناقشة موضوعات وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وسبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة