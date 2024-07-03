وزير الداخلية يتفقد سير العمل بسفارة السودان بواشنطن ويشيد بالأداء

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة وقفا علي سير العمل بالسفارة وما تقدمه من خدمات للجالية السودانية في شتي المجالات خاصة الهجرية منها واطمأن وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة علي خطط وبرامج السفارة في تعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية ، فيما كرم وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة سفير السودان بواشنطن لجهوده الدبلوماسية الواضحة.