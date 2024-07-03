سياسية
وزير الداخلية يتفقد سير العمل بسفارة السودان بواشنطن ويشيد بالأداء
تفقد اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية سير العمل بسفارة السودان بواشنطن بحضور الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وسفير السودان بواشنطن.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة وقفا علي سير العمل بالسفارة وما تقدمه من خدمات للجالية السودانية في شتي المجالات خاصة الهجرية منها واطمأن وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة علي خطط وبرامج السفارة في تعزيز وتطوير العلاقات الدبلوماسية ، فيما كرم وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة سفير السودان بواشنطن لجهوده الدبلوماسية الواضحة.
وعلي ذات الصعيد عقد وزير الداخلية بحضور المدير العام لقوات الشرطة اجتماعا مغلقا بمدير الجوازات بالسفارة استمعا خلاله الي تقرير متكامل عن الخدمات الهجرية التي يتم تقديمها للجالية السودانية بجانب الوقوف علي الاحتياجات العاجلة والمتطلبات التي تجعل متطلبات الجالية سهلة وميسرة.
المكتب الصحفي للشرطة
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