والي الخرطوم يؤكد ضرورة التنسيق بين الجهات العدلية للحد من التفلتات وبسط القانون وهيبة الدولة

أكد الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم المكلف، أهمية التنسيق بين المؤسسات العدلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد للحد من التفلتات الأمنية وتطبيق القانون وبسط هيبة الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم رئيس الجهاز القضائي بأمدرمان مولانا يعقوب عثمان، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة د. إبراهيم أحمد شمين، ورئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم، ومدير شرطة محلية كرري، ومدير شرطة المحاكم.