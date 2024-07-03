سياسية
والي الخرطوم يؤكد ضرورة التنسيق بين الجهات العدلية للحد من التفلتات وبسط القانون وهيبة الدولة
أكد الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم المكلف، أهمية التنسيق بين المؤسسات العدلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد للحد من التفلتات الأمنية وتطبيق القانون وبسط هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم رئيس الجهاز القضائي بأمدرمان مولانا يعقوب عثمان، ومدير شرطة ولاية الخرطوم الفريق شرطة د. إبراهيم أحمد شمين، ورئيس النيابة العامة لولاية الخرطوم، ومدير شرطة محلية كرري، ومدير شرطة المحاكم.
الاجتماع أمن على سرعة الفصل فى البلاغات الجنائية لتخفيف التكدس فى حراسات الشرطة بعد اكتمال البينات والادلة واستيفاء كافة الإجراءات القانونية إضافة لإصدار الأحكام فى البلاغات ومخالفات قانون الطوارئ الذى صدر مواخراً بالولاية
رئيس الجهاز القضائي أمدرمان أبدي استعداد السلطة القضائية بالتعاون مع أجهزة الولاية لتحقيق العدالة ونشر الطمأنينة بين المواطنين وذلك بإصدار الأحكام الرادعة ضد كل من تثبت إدانتة فى جرائم الحق العام والخاص.
المكتب الصحفي للشرطة
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