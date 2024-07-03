والي القضارف يبحث الترتيبات الخاصة بايواء المتأثرين باحداث سنار

عقد والي القضارف المكلف، اللواء ركن معاش محمد أحمد حسن أحمد، اجتماعًا في مكتبه يوم الثلاثاء مع المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، د. أحمد الأمين آدم، والمدير العام لوزارة المالية، الأستاذة نجاة أحمد محمد، ومفوض العون الإنساني، وأمين ديوان الزكاة، وعدد من ممثلي المنظمات العاملة في المجال الإنساني. تناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بإيواء المتأثرين بالأحداث التي وقعت في أجزاء من ولاية سنار والسبل الكفيلة بتقديم الخدمات لهم.

ودعا الوالي المكلف إلى إحكام الترتيبات الخاصة بإيواء الوافدين إلى الولاية، مثنيًا على جهود أهل الولاية وديوان الزكاة والمنظمات في استضافة وإيواء وتقديم الخدمات للنازحين خلال الفترة السابقة. كما حثهم على الاستمرار في تقديم الخدمات للمتأثرين بالحرب، تعزيزًا لمعاني التكاتف والتعاون التي يتميز بها أهل القضارف والسودان.