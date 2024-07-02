البرهان من أمدرمان: لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته و لا مع من يؤيده و واجبنا اعداد العدة للقتال و نرى الانتصار امامنا كما نراكم الآن

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية بأننا لن نخضع لاي ابتزاز بتفاوض يسلب هيبة وارادة القوات المسلحة و لا يلبي طموح الشعب.
البرهان : لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته و لا مع من يؤيده و واجبنا اعداد العدة للقتال و نرى الانتصار امامنا كما نراكم الان
البرهان : قد نخسر معركة و لكننا لم نخسر الحرب و لو خسرنا اشخاص فالسودانيون كثر و نحي عبركم صمود الشعب السوداني الحر.
البرهان : كل الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة عدا فئة ضالة تساند الباطل و المليشيا
البرهان : لن نخذل السودانيين و نحن منتصرون وهذا العدو و من معهم الى زوال و سنلاحقهم واحد واحد.
البرهان : نحي قواتنا في ام درمان و اخواننا في الفاشر و بابنوسة وسنار وكل المحاور قوات مسلحة ومشتركة و مستنفرين
البرهان : نحن دعاة سلام و لا نرغب في الحرب ولكن لن نفاوض بشكل مهين و لن نذهب لها الا بعزة
البرهان : رسالتنا للوسطاء عليكم حث المرتزفة على الخروج من منازل المواطنين و هذه البلاد لن تسعنا مستقبلا اما نحن او هم
البرهان : التزامنا امام الشعب السوداني ان نسلمه الوطن خاليا من التمرد او نفنى جميعا كقوات مسلحة.
إعلام مجلس السيادة
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