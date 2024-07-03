شاهد بالفيديو.. ماذا قال البرهان في وادي سيدنا بحضور ياسر العطا؟

خاطب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ضباط وضباط صف وجنود منطقة وادي سيدنا العسكرية، وسط حضور مساعده الفريق أول ركن ياسر العطا. وذلك في يوم الثلاثاء الثاني من يوليو 2024.

وقال البرهان بأننا لن نخضع لاي ابتزاز بتفاوض يسلب هيبة وارادة القوات المسلحة و لا يلبي طموح الشعب.

لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته و لا مع من يؤيده و واجبنا اعداد العدة للقتال و نرى الانتصار امامنا كما نراكم الآن.

قد نخسر معركة و لكننا لم نخسر الحرب و لو خسرنا اشخاص فالسودانيون كثر و نحي عبركم صمود الشعب السوداني الحر.

كل الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة عدا فئة ضالة تساند الباطل و المليشيا

لن نخذل السودانيين و نحن منتصرون وهذا العدو و من معهم الى زوال و سنلاحقهم واحد واحد.

نحي قواتنا في ام درمان و اخواننا في الفاشر و بابنوسة وسنار وكل المحاور قوات مسلحة ومشتركة و مستنفرين

نحن دعاة سلام و لا نرغب في الحرب ولكن لن نفاوض بشكل مهين و لن نذهب لها الا بعزة.

رسالتنا للوسطاء عليكم حث المرتزفة على الخروج من منازل المواطنين و هذه البلاد لن تسعنا مستقبلا اما نحن او هم