ياسر العطا يحي إنتصارات القوات في القطاع الغربي لأمدرمان

حيا الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بمنطقة أمدرمان العسكرية وهنأ سيادته القوات وقوات العمل الخاص في القطاع الغربي لأمدرمان على الانتصارات التي حققوها اليوم.

وأكد سيادته لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود منطقة أمدرمان العسكرية بحضور رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان*، .

أكد جاهزية القوات في منطقة أمدرمان العسكرية للتحرك نحو مناطق الصراعات الملتهبة في أقاليم السودان المختلفة مبيناً أن هذه القوة جاهزة تماما لنظافة العاصمة من أوباش التمرد وقال أن الحرب سجال يوم لك ويوم عليك مبينا أن القوات المسلحة لن تفرح لإنتصار ولن تهزها هزيمة .

وأضاف ” ثقتنا في شعبنا وجيشنا لن تتضعضع وقال أن الإنتصار سيكون حليف القوات المسلحة .

مشيداً بالتفاف الشعب السوداني حول قواته المسلحة دفاعا عن الأرض والعرض.

الاعلام العسكري _ ام درمان _ الثلاثاء ٢ يوليو ٢٠٢٤م