حكومة النيل الأزرق تدعو المواطنين لعدم الإلتفات للشائعات

أصدرت حكومة إقليم النيل الأزرق الثلاثاء بياناً صحفياً حول تحديات المرحلة الراهنة . وتلى البيان الأستاذ عمر الشيمي الفكي الشيمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام الناطق الرسمي بإسم حكومة الإقليم مؤكداً على استقرار كافة الأوضاع بالإقليم بفضل تماسك الجبهة الداخلية وإستمساك مكونات المنظومة الأمنية بعزة الوطن.

ودعا البيان مواطني الإقليم لعدم الإلتفات للشائعات المغرضة التي تروج لها الدوائر المعادية للوطن من خلال العملاء والخونة والمأجورين ، وحيا البيان صمود القوات المسلحة والجيش الشعبي والأمن والشرطة وكتائب المقاومة الشعبية المسلحة ، ووجه البيان الدعوة للمنظمات المختلفة الى ضرورة الإنتظام في برامج الدعم والإسناد للنازحين والمتأثرين بأحداث ولاية سنار المتواجدين بالإقليم.

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