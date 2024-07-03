الجنرال التوم حامد توتو .. القيادى بحركة العدل المساواة السودانيه ومسؤول العمليات العسكرية بمدينة ام درمان من أرض المعركة ومن داخل حي الدوحه اليوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 وهى خاليه من التمرد بعد معركة ضارية وقوية قدمت فيها القوات المسلحة وجهاز الأمن المخابرات العامه والقوة المشتركة المتمثله من الكتيبه العاشره والكتيبة 14 التابعه للعدل والمساواة وجميع القوات الأخرى قدموا درسا للعدو لن ينساه نسأل الله أن يتقبل الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين

وما النصر الا من عند الله سبحانه وتعالى.