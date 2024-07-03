قطر.. 2.9 مليون نسمة عدد السكان في يونيو

ارتفع عدد سكان قطر بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 7.60% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات المجلس الوطني للتخطيط الصادرة أمس. بلغ عدد سكان قطر في نهاية الشهر الماضي 2.86 مليون نسمة، مقارنة بـ 2.66 مليون نسمة في يونيو 2023. وتوزعت البيانات في الشهر الماضي بين 2.07 مليون نسمة من الذكور و787.66 ألف نسمة من الإناث. تمثل هذه البيانات عدد الأفراد من جميع الأعمار، سواء كانوا قطريين أو غير قطريين، داخل حدود دولة قطر يوم 30 يونيو 2024.

الشرق القطرية