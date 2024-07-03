سياسية
المؤتمر الوطني المحلول : لم نتلق دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه مصر
أكد قيادي بارز في حزب المؤتمر الوطني أن الحزب لم يتلق دعوة للمشاركة في المؤتمر الذي تستضيفه مصر، والذي يجمع القوى المدنية والسياسية السودانية الأسبوع المقبل.
وكانت قوى سياسية تنضوي تحت ائتلاف الحرية والتغيير أعلنت معارضتها الشديدة لمشاركة حزب المؤتمر الوطني- المحلول- في أي لقاءات سياسية تهدف لحل الأزمة السودانية، وفقاً لـ”سودان تربيون” .
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